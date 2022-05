Diocesi: Pordenone, il 27 maggio si presentano i risultati dell’iniziativa “Ti ascolto”

Per irrobustire la coesione sociale e rinnovare lo spirito di solidarietà, che anima tante associazioni di volontariato del territorio, la diocesi di Pordenone, in collaborazione con Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone e in accordo con il quotidiano locale Messaggero Veneto, hanno coinvolto associazioni, organizzazioni di volontariato ed esercizi economici, perché le persone che frequentano tali ambienti potessero partecipare a questo momento di ascolto che porta il titolo molto semplice: #TiAscolto. Per tutto il mese di aprile in più di una cinquantina di punti commerciali della provincia di Pordenone si potevano trovare dei moduli con due domande a cui ciascuno poteva rispondere liberamente, lasciando la propria opinione all’interno del box ove si trovavano i moduli. Nello stesso periodo, accedendo al sito della diocesi, un banner indicava la possibilità di rispondere in forma anonima anche attraverso un modulo Google alle medesime domande. I risultati raccolti verranno presentati in una conferenza stampa di riepilogo della iniziativa, il 27 maggio. Interverranno: don Maurizio Girolami, segretario generale dell’Assemblea sinodale; Lorenzo Cardin, per Ascom – Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone; Antonio Bacci, capo della redazione di Pordenone del Messaggero Veneto​. Nel corso della conferenza stampa verranno esposti i dati e i numeri dell’iniziativa da don Davide Brusadin, responsabile della segreteria della comunicazione della diocesi di Concordia-Pordenone.