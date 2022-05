Società: Forum, domani a Roma si presenta app per consentire a famiglie di trovare spazi turistici e culturali “child friendly”

Una app per consentire alle famiglie di individuare e recensire alberghi, strutture di ospitalità, ristoranti, punti di ristorazione, musei o siti culturali, librerie, teatri, spazi per spettacoli dal vivo, che abbiano arredi e accessori child friendly, facilità di individuazione, prenotazione e servizi di accoglienza per famiglie, attività e servizi extra, menù per bambini e scontistiche per la famiglia: è l’idea del Forum delle associazioni familiari, grazie a un finanziamento del Dipartimento per le Politiche per la famiglia della Presidenza del consiglio dei Ministri, che partirà in forma sperimentale a Roma e Palermo.

La presentazione si terrà a Roma, domani, mercoledì 25 maggio, alle ore 11, presso la sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini alla presenza di Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma capitale, Monica Lucarelli, assessora alle Attività produttive e Pari Opportunità, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, Ilaria Antonini, capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici Fipe, Antonella de Gregorio, vice presidente di Federalberghi Roma, Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum Famiglie, ed Emma Ciccarelli, vice presidente nazionale del Forum Famiglie.