Migranti: Coop. Sophia, in Senegal un progetto per sensibilizzare gli studenti contro la migrazione irregolare

(foto Coop. Sophia)

“Voi siete il futuro di questo Paese: abbiate coraggio! La migrazione è un diritto di tutti, ognuno deve poter scegliere dove vivere. E’ importante però che si emigri in modo regolare, come gli europei che vengono a vivere qui, in Senegal. Voi potete avere tutto quello che desiderate, qui o altrove, ma è importante che abbiate un piano chiaro di quello che volete costruire”: queste le parole dell’arcivescovo della diocesi di Dakar, Benjamin Ndiaye, rivolte a 220 studenti e 20 docenti di 10 istituti d’istruzione superiore di Dakar che hanno partecipato all’evento finale del progetto “Educare senza confini” pensato dalla cooperativa Sophia di Roma per sensibilizzare gli studenti senegalesi sui rischi della migrazione irregolare. L’evento è stato inaugurato da Mor Amar, socio fondatore della Cooperativa Sophia. “Più sono a contatto con gli studenti, più mi rendo conto di quanto sia importante condividere dati precisi e informazioni corrette sulla migrazione per permettere loro di costruirsi il futuro che desiderano”, ha commentato Mor Amar. In un video messaggio inviato agli studenti di “Educare senza confini” il cardinale Luis Antonio Tagle ha detto: “Voi siete preziosi ed importanti agli occhi di Dio e dell’umanità. Siete un dono: per favore apprezzate il dono che siete, non sprecate il dono che siete. Quando un dono viene sprecato, il mondo diventa un posto triste nel quale stare. Contribuite alla gioia e allo spirito del mondo, diventando le persone migliori che potete essere”.

Un gruppo di giovani del Liceo Malamine Camara ha presentato un project work che li ha impegnati nella realizzazione di interviste sul tema della migrazione ad altri compagni di scuola. Un gruppo di studenti del Liceo Banque Islamique ha messo in scena una vera e propria opera teatrale. “Educare senza confini” si svolge in Senegal con lo scopo di formare i docenti delle scuole di Dakar a diffondere una maggiore consapevolezza del fenomeno migratorio e dei rischi della migrazione irregolare presso gli studenti e le loro famiglie. Sono state fornite a docenti e studenti informazioni aggiornate su dati, leggi e statistiche della migrazione e le testimonianze di chi ha affrontato le sofferenze del viaggio irregolare e le difficoltà del percorso di integrazione in Italia.