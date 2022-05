Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Bova (Forum sociosanitario), “da sempre è impegnato per una Chiesa che operi fuori dalle proprie mura”

(Foto: redazione)

“Esprimiamo grande gioia per la nomina del card. Matteo Maria Zuppi a presidente della Conferenza episcopale italiana. Desideriamo ringraziare Papa Francesco per aver scelto per guidare la Cei l’arcivescovo di Bologna, che da sempre è impegnato per una Chiesa che operi fuori dalle proprie mura, caratterizzandosi per spirito di solidarietà e carità, creando ponti e generando vicinanza ai più fragili, ai più deboli, agli emarginati”. Lo afferma Aldo Bova, presidente nazionale del Forum delle associazioni sociosanitarie, in occasione della nomina del card. Zuppi a presidente della Cei. “Siamo grati al card. Gualtiero Bassetti per l’opera svolta con i suoi collaboratori a servizio della Chiesa italiana”, aggiunge Bova, assicurando: “Il nostro Forum desidera essere al fianco del presidente Zuppi in tutto il lavoro che svolgerà a favore della promozione e della tutela della vita e della famiglia, a favore della cultura della umanità nello studio e nella cura della persona ammalata. La sanità italiana ha tante pecche che vanno studiate, conosciute e superate. Nel nostro Paese esiste una diseguaglianza nelle condizioni di salute, in cui i più poveri e i più incolti hanno la peggio. Siamo certi che con la nuova Presidenza Cei questi temi siano molto attenzionati”. Bova conclude: “Il nostro Forum sarà al fianco della Cei nel seguire le tematiche accennate, cercando di produrre idee ed operatività concreta nel territorio e fra la gente. Preghiamo, affinché la nostra Madre Celeste illumini e guidi il neo presidente della Cei, card. Zuppi, anche nell’adoperarsi per la pace in Ucraina e nel mondo”.