Card. Zuppi nuovo presidente Cei: diocesi di Bologna, “una scelta che riconosce il valore della persona e l’esemplarità del suo ministero”

La Chiesa di Bologna esprime le proprie felicitazioni per la nomina dell’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, a nuovo presidente della Cei. “Siamo lieti di questa scelta – affermano i vicari generali dell’arcidiocesi, mons. Stefano Ottani e mons. Giovanni Silvagni – che riconosce il valore della persona e l’esemplarità del suo ministero, in particolare la sintonia con il magistero pontificio. Ringraziamo Papa Francesco per il dono a tutta la Chiesa italiana. Ci rallegriamo con il nostro arcivescovo per il riconoscimento, gli promettiamo pieno sostegno nella preghiera e nella collaborazione. Ci sentiamo anche noi coinvolti per facilitare il suo compito e per far coincidere le indicazioni nazionali con quelle diocesane”.

Già in passato un altro arcivescovo di Bologna era divenuto presidente della Cei. Dal 1969 al 1979, infatti, il card. Antonio Poma, allora arcivescovo di Bologna, aveva guidato per due mandati la Conferenza episcopale italiana.