Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Fism, “auguri di n proficuo lavoro a servizio di Chiesa italiana e a sostegno di parità scolastica e libertà di scelta educativa”

Sono firmati dal consulente ecclesiastico, don Gesualdo Purziani, e dal presidente nazionale, Giampiero Redaelli, ma esprimono la voce di quasi novemila realtà educative frequentate da cinquecentomila bambine e bambini e oltre quarantamila insegnanti e addetti. Sono gli auguri di buon lavoro della Fism – la Federazione italiana scuole materne – al neopresidente della Conferenza episcopale italiana, card. Matteo Maria Zuppi, accompagnati dal ringraziamento al presidente uscente Gualtiero Bassetti. “A nome della Federazione italiana scuole materne ci permetta esprimere le più vive, sentite congratulazioni per la sua nomina, da parte del Santo Padre, a presidente della Conferenza episcopale italiana, con l’augurio di un proficuo lavoro al servizio della Chiesa italiana e a sostegno della parità scolastica e la libertà di scelta educativa. A lei assicuriamo la nostra collaborazione e la nostra preghiera”, si legge in una nota della Fism indirizzata all’arcivescovo di Bologna nominato oggi da Papa Francesco alla guida dell’episcopato italiano. Nel messaggio per il card. Gualtiero Bassetti viene espresso profonda gratitudine per “il generoso e competente servizio a favore della Chiesa italiana”, in particolare per la “costante attenzione ai problemi dell’educazione e della scuola, nonché alle attività della Fism”.