Card. Zuppi nuovo presidente Cei: fra Moroni (Sacro Convento Assisi), “un pastore secondo il cuore di Dio”

“Con grande gioia abbiamo appreso della nomina del card. Matteo Maria Zuppi a presidente della Conferenza episcopale italiana. È un pastore secondo il cuore di Dio”: lo ha dichiarato il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni. “Ho avuto esperienza della sua guida pastorale illuminata e cordiale nei miei anni bolognesi. Invoco su di lui la benedizione di San Francesco d’Assisi. Il Vangelo della fraternità e dell’amicizia sociale sia forza e guida in questo delicato lavoro a servizio di tutta la Chiesa che è in Italia. Un saluto colmo di gratitudine al card. Gualtiero Bassetti per gli anni trascorsi come presidente della Conferenza dei vescovi italiani, per la paterna vicinanza e la sempre arricchente collaborazione”.