Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Ramonda (Apg23), “pastore premuroso verso tutti, in particolare gli ultimi, uomo che ha concretamente lavorato per la pace”

“Intendo esprimere a nome della Comunità Papa Giovanni XXIII le nostre felicitazioni per la nomina del card. Matteo Maria Zuppi quale presidente della Conferenza episcopale italiana. A lui, pastore premuroso verso tutti, in particolare gli ultimi, uomo che ha concretamente lavorato per la pace, assicuriamo la nostra collaborazione. Un ringraziamento al card. Bassetti per la paterna guida della Chiesa italiana in questi anni”. È quanto dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23), in merito alla nomina del nuovo presidente della Cei.