Venezuela: Conferenza episcopale, a Caracas l’Incontro nazionale dei delegati diocesani e Caritas per la comunicazione

Dal 18 al 21 maggio 2022 si è svolto a Caracas, in Venezuela, l’Incontro nazionale dei delegati diocesani per la pastorale della comunicazione e dei referenti Caritas nello stesso ambito sul tema “Comunicare speranza con la vicinanza del cuore”. Si è parlato, tra l’altro, di come approcciare le notizie, dell’audiovisivo come strumento pastorale, di evangelizzazione e comunicazione e del linguaggio ecclesiale. Sullo sfondo il messaggio di Papa Francesco per la 56ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. I delegati diocesani della pastorale della comunicazione hanno condiviso punti di forza e debolezza nella comunicazione della Chiesa. Sono state poi delineate alcune linee di azione da seguire come comunicatori al servizio dell’evangelizzazione. Mons. Tulio Ramírez, vescovo di Guarenas e presidente della Commissione episcopale della comunicazione, ha detto ai delegati che essi rappresentano “gli occhi e le braccia dei vescovi, per rendere visibile l’opera che si sta realizzando”. Padre Pedro Pablo Aguilar, responsabile della comunicazione della Conferenza episcopale venezuelana, ha invitato i partecipanti a “essere testimoni di pace” e diventare “veri influencer di questi tempi”. All’incontro ha partecipato anche mons. José Luis Azuaje, arcivescovo di Maracaibo e presidente di Caritas Venezuela e Caritas Latinoamericana, ha dato un consiglio ai delegati: “Prima di comunicare fare silenzio per contemplare i fatti e comprenderli”, per poi diffonderli nei modi più opportuni.