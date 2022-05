“La Comunità di Sant’Egidio accompagna con la preghiera il card. Matteo Zuppi mentre affronta il nuovo servizio alla Chiesa come presidente della Cei”. Lo scrive in una nota. “Prete e vescovo del Vangelo, in ascolto di tutti, uomo di dialogo e di pace, gli auguriamo di spendere le sue qualità umane e cristiane al servizio della Chiesa italiana con la passione e la sapienza di cui è capace”, conclude la Comunità di Sant’Egidio.