“Desidero rivolgere i miei auguri e quelli della Comunità ebraica di Roma al card. Matteo Zuppi per la nomina a presidente della Conferenza episcopale italiana. Ci lega un rapporto di amicizia e stima consolidata nel tempo. Sono certo che la sua guida autorevole e sapiente della Cei sarà fondamentale per continuare nel percorso di collaborazione tra ebrei e cattolici”. Lo comunica in una nota il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, in merito alla nomina del card. Zuppi a presidente della Cei.