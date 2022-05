Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Azione cattolica, “formuliamo i più fervidi auguri di buon lavoro e assicuriamo collaborazione, affetto e preghiera”

La Presidenza nazionale dell’Azione cattolica italiana, a nome di tutta l’associazione, saluta “con gioia” la nomina del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, a presidente della Conferenza episcopale italiana. “Ringraziando Papa Francesco per la paterna sollecitudine verso la Chiesa italiana, e il card. Zuppi per la disponibilità ad un servizio così importante, formuliamo i più fervidi auguri di buon lavoro e assicuriamo la nostra collaborazione, il nostro affetto, la nostra preghiera”, si legge in una nota dell’Azione cattolica.

L’Ac conferma “al nuovo presidente della Cei e a tutti i vescovi delle nostre diocesi il desiderio di partecipare con passione e corresponsabilità alla missione della Chiesa italiana, chiamata a vivere in pienezza il suo Sinodo e quello della Chiesa universale”.

“In un tempo complesso ancora segnato dalla pandemia e dai suoi effetti e carico di ansia per la guerra in Ucraina, con i vescovi italiani sogniamo una Chiesa in uscita, perennemente missionaria, sbilanciata in avanti per chinarsi sui più deboli, capace di fornire un contributo culturale critico e costruttivo sui grandi temi etici, economici, sociali e politici. Offriamo mani e cuori operosi e sincera disponibilità alla costruzione del bene comune”, prosegue la nota.

L’Azione cattolica desidera anche “rivolgere un grato saluto al card. Gualtiero Bassetti per il servizio reso alla Chiesa italiana: da lui abbiamo sempre ricevuto attenzione e ascolto, avvertendo una speciale paternità e una forte consapevolezza del ruolo dei laici credenti nella Chiesa e nella società”.