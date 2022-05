Ucraina: Pallucchi (Forum Terzo settore), “la pace si costruisce mettendo al centro persone e diritti”

“La pace non è una mera condizione di assenza di conflitti, ma un obiettivo che si costruisce giorno dopo giorno, con la solidarietà internazionale tanto quanto con un modello di sviluppo che metta al centro persone e diritti, che produca giustizia sociale e uguaglianza. Questo è il valore di pace positiva di cui è portatore il Terzo settore e che è all’estremo opposto della visione e dell’economia di guerra”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale Terzo settore durante l’assemblea dei soci, in corso a Roma sul tema “Terzo settore operatore di pace e solidarietà”. “Per questo – prosegue – siamo al lavoro su un Manifesto per il welfare, che proponga un modello fondato sui concetti di prossimità, universalismo e inclusività, su cui auspichiamo di poterci confrontare presto con le istituzioni”.Il Forum Terzo settore aderisce all’appello #Stopthewarnow: dai primi giorni dello scoppio della guerra in Ucraina le organizzazioni si sono mobilitate per sostenere i civili e hanno accolto oltre 17 mila persone, tra cui moltissimi bambini, anziani e persone con disabilità. “Ma welfare accessibile a tutti e pace sono inscindibili, perché l’uno è presupposto dell’altra: non ci può essere guerra se si mettono le persone e i diritti al primo posto. Il Terzo settore ha un ruolo cruciale nella costruzione della pace positiva, che va riconosciuto e sostenuto”, conclude Pallucchi.