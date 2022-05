Card. Zuppi nuovo presidente Cei: mons. Seccia (Lecce), “con lui nuovo slancio al cammino sinodale”

“Esprimo a nome della Chiesa di Lecce i miei più sinceri auguri al confratello card. Matteo Zuppi per il nuovo impegno cui è stato chiamato dal Santo Padre su indicazione dei vescovi italiani”. Lo ha detto l’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, anch’egli a Roma all’Assemblea della Cei, appena giunta la notizia della nomina a firma di Papa Francesco del nuovo presidente Cei. “Non ha bisogno di presentazioni, la sua storia parla chiaro: con lui alla guida potrà ricevere nuovo slancio il cammino sinodale voluto da Papa Francesco che continua ad incalzare tutti i pastori per una Chiesa fuori dai recinti tradizionali, che sia sempre più compagna di strada di ogni uomo e di ogni donna”. “L’attualità spinge le Chiese che sono in Italia – ha concluso Seccia – a non adagiarsi e a non attendere ancora per diventare davvero incisive e feconde nel tessuto sociale e nei territori. Le povertà ci interpellano in ogni momento della giornata: l’annuncio del vangelo non può che esprimersi prioritariamente attraverso la testimonianza della carità e il comandamento dell’amore verso Dio e verso i fratelli. In tutto questo il card. Zuppi potrà continuare ad essere per tutti i pastori un autentico esempio di battistrada”.