Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Meic, “un pastore che ha fatto della fraternità la cifra del suo ministero episcopale”

La Presidenza nazionale del Meic esprime la sua “gioia” per la nomina a presidente della Cei del card. Matteo Zuppi. “La scelta di Papa Francesco, su indicazione dei vescovi italiani, è caduta su un pastore che ha fatto della fraternità la cifra del suo ministero episcopale: proprio perché in questo tempo minacciato dai venti di guerra, dai rischi ambientali e dall’aggravarsi delle disuguaglianze, abbiamo bisogno di un Paese più fraterno, di una Chiesa più prossima, di comunità più capaci di lavorare per il bene comune – si legge in una nota del Meic -. Siamo pronti a camminare su questa strada insieme al vescovo Matteo, a tutti i vescovi italiani e al Santo Padre”.