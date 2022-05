Ucraina: Fondazione Caritas Venezia e Unioncamere, un fondo per aiutare i profughi ucraini

“Insieme per l’Ucraina” è l’iniziativa voluta dalla Fondazione di Venezia in partnership con Fondazione Caritas Venezia Onlus e Unioncamere del Veneto, per rispondere ai bisogni delle famiglie ucraine sfollate e accolte nell’area della città metropolitana di Venezia. A sostenere l’iniziativa è un fondo di oltre 139 mila euro, al quale contribuiscono la Fondazione di Venezia con 100 mila euro e Unioncamere del Veneto con oltre 39 mila euro. La gestione del fondo è affidata alla Fondazione Caritas Venezia Onlus, che darà conto degli interventi realizzati con l’obiettivo di rispondere ai bisogni primari per le famiglie ucraine, giunte nel territorio veneziano praticamente senza nulla. Sostegni, dunque, finalizzati a coprire i costi per l’acquisto di beni di prima necessità, dal vestiario al cibo, dai medicinali al materiale scolastico, dalle spese mediche in generale a quelle per la mediazione culturale o per esigenze di carattere residenziale. Il Fondo è aperto alla partecipazione di chiunque – cittadini, enti o altri soggetti – ne condivida modalità, strumenti operativi e finalità, e intenda quindi contribuire con una donazione che potrà essere rivolta alla Fondazione Caritas, (iban IT07K 05034 02070 000000008093 Causale “Insieme per l’Ucraina”).