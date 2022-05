Assemblea Cei: card. Bassetti, “terna di nomi per il nuovo presidente non è operazione amministrativa”. “Auguri al mio successore”

“Tra poco, come prevede lo Statuto, provvederemo alla definizione di una terna di nomi da presentare al Santo Padre per la nomina del nuovo Presidente della Cei”. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, a conclusione della sua introduzione all’Assemblea dei vescovi italiani, con cui termina la sua presidenza. “Non si tratta di una operazione amministrativa, ma piuttosto di una azione da compiere secondo lo Spirito”, ha puntualizzato il cardinale a proposito di quanto avverrà fra poco. “Desidero fare al mio successore i migliori auguri e mi impegno fin da ora a pregare per lui”, ha concluso.