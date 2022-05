Teologia: Ftis e Issr Milano, mercoledì un Open Day per far conoscere l’attività formativa

(Foto: Ftis e Issr Milano)

Mercoledì 25 maggio, alle 15.30, la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale e l’Istituto superiore di scienze religiose aprono le aule e i suggestivi chiostri cinquecenteschi di Piazza Paolo VI a Milano a chiunque sia interessato ad approfondire le proprie conoscenze in campo teologico, sia con un percorso orientato allo studio sistematico della teologia e delle discipline scientifiche che la intersecano – come la filosofia, la biblistica, le lingue antiche e moderne -, sia per assecondare un interesse culturale seguendo, come uditore, le materie di proprio interesse.

Introdotto dal preside della Facoltà Teologica, don Massimo Epis, e dal preside dell’Issr, don Alberto Cozzi, l’Open Day sarà occasione per incontrare docenti e studenti della Facoltà e dell’Istituto – che contano ad oggi più di mille iscritti, quasi equamente distribuiti tra le due istituzioni -, approfondire i diversi indirizzi di studio e avere informazioni sul ricco paniere di proposte per chiunque voglia avvicinarsi come uditore ad alcuni aspetti del sapere teologico, dalla storia della Chiesa all’esegesi biblica, dalla filosofia al greco biblico.

Al termine della presentazione, prima di poter assistere a una lezione di introduzione allo studio del Pentateuco, accompagnati dagli studenti della Facoltà e dell’Issr, sarà possibile visitare gli spazi interni ed esterni dell’ex monastero benedettino, che ospita la Facoltà Teologica dal 1966, quando l’allora arcivescovo di Milano, il card. Colombo, la trasferì da Venegono al capoluogo lombardo, coinvolgendo anche le altre regioni dell’Italia settentrionale, con l’obiettivo di renderla più ricca di docenti, studiosi, ricercatori e mezzi di ricerca scientifica. E, non da ultimo, di aprirla ai laici, che ora costituiscono la maggior parte degli iscritti.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione al modulo predisposto sul sito della Ftis.