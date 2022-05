Forum Davos: Von der Leyen, “l’Ucraina deve vincere questa guerra”. Piattaforma Ue per la ricostruzione

(Photo: World Economic Forum)

“L’Ucraina deve vincere questa guerra. E l’aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. E noi faremo tutto il possibile per aiutare gli ucraini a prevalere e riprendere il futuro nelle loro mani”. Così Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, intervenendo questa mattina al Forum economico mondiale in corso a Davos. “Contrastare la guerra è compito della comunità globale”, come lo sarà anche aiutare “l’Ucraina a rialzarsi dalle ceneri”: il progetto di una “piattaforma per la ricostruzione”, ha spiegato Von der Leyen, “terrà insieme ricostruzione e riforme”, perché si tratta non solo di “riparare il danno della furia distruttiva di Putin”, ma anche “di costruire il futuro che gli ucraini hanno scelto per se stessi”. Von der Leyen ha quindi parlato di energia: “La Russia ha cercato di fare pressione interrompendo le consegne di gas”, ha detto, ma “questo comportamento ha solo rafforzato la determinazione dell’Europa a sbarazzarsi rapidamente dei combustibili fossili russi”. Diversificazione, accelerazione della transizione e “rafforzamento della cooperazione transfrontaliera”, le ricadute positive, preparandosi a nuove partnership per i materiali indispensabili alla transizione verde, senza cadere in nuove dipendenze. E poi la crisi alimentare e un nuovo attacco alla Russia, che “usa la fame e il grano per esercitare il potere”, ma anche qui, Von der Leyen ha illustrato come “la cooperazione globale sia l’antidoto al ricatto della Russia”. “È tempo di creare nuove connessioni” e “sostituire le vecchie catene con nuovi legami”, ha concluso Von der Leyen.