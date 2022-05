Zuppi presidente Cei: ai giornalisti, “siate clementi e misericordiosi con me”. “Voi aiutate tanti a capire le scelte della Chiesa”

“Siate anche voi clementi e misericordiosi con me in futuro”. E’ l’appello rivolto ai giornalisti dal card. Matteo Maria Zuppi, nella prima dichiarazione alla stampa dopo la nomina a presidente della Cei. “E’ un auspicio, sempre con la chiarezza e l’immediatezza di persone che camminano assieme”, ha aggiunto. “Voi avete il compito di doverlo raccontare – le parole rivolte ai comunicatori – con quella vicinanza che è indispensabile al vostro mestiere e anche al nostro: non si cammina da soli. Voi aiutate tanti a capire le scelte della Chiesa, che possono sembrare così distanti, incomprensibili, ma in realtà è la Chiesa che cammina in quella che è la missione di sempre: una Chiesa che parla a tutti e vuole raggiungere il cuore di tutti”.