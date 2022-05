Privacy: Mattarella, “dal digitale straordinarie opportunità ma tutelare la dignità della persona”

“La dimensione digitale offre a tutti noi straordinarie opportunità ma ci pone il dovere di assicurare sempre, nei nuovi contesti, la tutela alla dignità della persona e alla sua sfera di riservatezza”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione del convegno “Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali: la tutela di un diritto fondamentale tra sfide passate e scommesse per il futuro” che ha aperto oggi in Campidoglio le celebrazioni per i 25 anni di attività del Garante privacy. Nel corso della mattinata si è approfondito il rapporto tra protezione dei dati e Pnrr, digitalizzazione del Paese, data economy e intelligenza artificiale. Una particolare attenzione è stata dedicata alla tutela dei consumatori nel mondo digitale. Al convegno, hanno partecipato ex Garanti, costituzionalisti, esperti, esponenti del mondo accademico ed imprenditoriale. “La protezione dei dati personali è un tema che va assumendo un rilievo crescente nella società e nel nostro ordinamento. La serie di convegni e iniziative che l’Autorità Garante ha voluto promuovere per i 25 anni dall’entrata in vigore nel nostro Paese della normativa sulla privacy costituisce una preziosa occasione di riflessione e confronto”, aggiunge il presidente. Che ribadisce inoltre come “proprio da una discussione sul campo, ai più alti livelli di esperienza e competenza, può venire un importante contributo per mettere a fuoco i rilevanti risultati fin qui ottenuti, i problemi rimasti aperti, le inedite frontiere che la dimensione digitale ha conquistato”.