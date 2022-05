Bambini scomparsi: Telefono Azzurro, domani un convegno a Roma per “adottare misure sempre più adeguate per fronteggiare tali problematiche”

Domani 25 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, Telefono Azzurro organizza il convegno “Sui bambini non si tratta. La scomparsa invisibile che fa rumore”. Il tema dei bambini scomparsi in situazioni di emergenza rappresenterà il cardine di questa giornata, soprattutto alla luce della crisi che l’Ucraina sta attraversando in questi mesi.

“L’evento – si legge in una nota di Telefono Azzurro – vuole essere un momento di discussione attiva e partecipativa, consentendo ai vari attori presenti di elaborare e condividere esperienze. Saranno coinvolti esperti del mondo istituzionale, accademico, privato e del terzo settore con l’obiettivo di favorire un confronto aperto sul tema e di proporre soluzioni congiunte insieme ad attori nazionali e internazionali, al fine di adottare misure sempre più adeguate per fronteggiare tali gravi e urgenti problematiche”.

L’evento si dividerà in due momenti. Una prima sessione di mattina presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva e, a seguire, una sessione pomeridiana presso la Sala Anfiteatro di Villa Aurelia. Sarà possibile seguire la giornata in diretta streaming dal sito di Telefono Azzurro qui.