Assemblea Cei: card. Bassetti, “compiere scelte nuove per un coinvolgimento maggiore delle donne nella Chiesa”

“È tempo di valorizzare la dimensione femminile della Chiesa attraverso scelte concrete, che legittimino il ruolo che tante donne già svolgono in vari ambiti dalla catechesi alla carità. È tempo di compiere scelte nuove per consentire un coinvolgimento maggiore delle donne nella vita della Chiesa”. Ne è convinto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, che nella parte finale della sua introduzione all’Assemblea dei vescovi, in corso a Roma fino al 27 maggio, si è soffermato sull’importanza della figura di Maria e delle figure femminili del vangelo, che “hanno molto da insegnare alla nostra Chiesa, al nostro modo di essere Chiesa”. “Gli ultimi due Motu proprio del Papa, Spiritus Domini (10 gennaio 2021) e Antiquum Ministerium (10 maggio 2021), vanno proprio in questa direzione e attendono adesso dalla Cei e da ciascun Pastore la sapienza di una loro declinazione nella prassi ecclesiale quotidiana”, l’invito del cardinale, che ha poi ha ringraziato il Signore “per il cammino compiuto con ciascuno di voi: è stato un percorso che mi ha arricchito umanamente e spiritualmente”. Abbiamo vissuto con intensità una dimensione che il Concilio Vaticano II ha evidenziato: la collegialità episcopale. Non è uniformità, ma esperienza di comunione nelle diversità. Con l’unico scopo indicato da san Paolo: ‘edificare la Chiesa’. La nostra fraternità è un dono che il tempo non cancella e che potrà solo crescere con la preghiera”.