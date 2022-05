Diocesi: Bolzano-Bressanone, allo Studio teologico accademico la consegna dei diplomi di baccalaureato a 13 persone

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

Cerimonia a Bressanone per 13 studenti dello Studio teologico accademico (Sta). A loro il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, ha conferito i diplomi di baccalaureato a conclusione del percorso di studi 2021/22 negli indirizzi teologia cattolica, scienze religiose a indirizzo pedagogico-didattico e filosofia.

Alla cerimonia nello Sta a Bressanone hanno partecipato docenti, familiari e amici dei diplomandi che hanno completato gli studi e conseguito il baccalaureato. Il preside Alexander Notdurfter ha sottolineato il grado di formazione professionale raggiunto dai 13 studenti dopo cinque anni di studio a Bressanone, “perché il nostro istituto si sforza di aprire diversi approcci alle questioni filosofiche e teologiche. Ci preoccupiamo di fornire una buona visione d’insieme e un solido approfondimento delle materie che insegniamo”. Un impegno confermato anche dall’ampia gamma di argomenti che i diplomati hanno trattato nelle loro tesi: si va dalla ricerca della felicità che anima le persone all’analisi della libertà umana, dalla pratica del battesimo nella nostra diocesi alle sfide etiche legate all’eutanasia, fino alla revisione del testo del Padre Nostro da parte della Conferenza episcopale italiana. Nel corso della cerimonia Tobias Simonini, uno dei diplomati, ha fornito un’interessante panoramica nella sua tesi incentrata sulla questione della teodicea, vale a dire del male nel mondo.

Il vescovo ha sottolineato quanto sia importante lo studio della filosofia e della teologia soprattutto in tempi come questi, in cui la religione, e con essa la fede cristiana, rischiano di essere associate a interessi che non possono essere i loro: basti pensare alla guerra in Ucraina. Secondo mons. Muser, la filosofia e la teologia dovrebbero assumere un ruolo di correttivo. “Avvicinarsi a Dio è il compito della teologia e della filosofia. Perseguire entrambe le cose come credenti significa essere sempre in contatto con la tradizione viva della Chiesa”, ha concluso.

Lo Studio teologico accademico di Bressanone offre tre indirizzi si studio: teologia cattolica, scienze religiose a indirizzo pedagogico-didattico e filosofia. A Bolzano l’insegnamento di scienze religiose viene impartito anche in italiano. Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni nelle segreterie dell’istituto ai numeri 0472 271120 o 0471 977405 e al link www.pthsta.it. La scadenza per le iscrizioni al prossimo anno accademico è il 30 settembre 2022.