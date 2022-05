Card. Zuppi nuovo presidente Cei: card. Lojudice (Siena), “il mio pieno sostegno nel costruire sempre di più quella Chiesa in uscita tanto auspicata da Papa Francesco”

“Desidero rivolgere i miei più affettuosi auguri di buon lavoro al card. Matteo Zuppi con il quale sono legato da un’amicizia di lunga data cementata dal lavoro comune nelle periferie romane”. È quanto dichiara il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino in merito all’elezione del card. Matteo Maria Zuppi a presidente della Cei.

“A ‘don Matteo’ – aggiunge il card. Lojudice – che è stato l’ospite d’onore in occasione dei recenti festeggiamenti di Santa Caterina a Siena, voglio ribadire il mio pieno sostegno nel costruire sempre di più quella Chiesa in uscita tanto auspicata da Papa Francesco”.