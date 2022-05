“Ringraziamo il card. Gualtiero Bassetti, per il lavoro svolto in questi anni e accogliamo con gioia la nomina a presidente Cei del card. Matteo Zuppi, del quale apprezziamo lo stile, la capacità di dialogo, l’attenzione ai temi delle fragilità e alle politiche familiari”. Così in una nota il Forum nazionale delle associazioni familiari.