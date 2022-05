Zuppi presidente Cei: “ringrazio i miei predecessori, dal cardinale Poma al cardinale Bassetti”

Nella sua prima dichiarazione alla stampa dopo la nomina a presidente della Cei, il card. Matteo Maria Zuppi ha ringraziato i suoi predecessori, a partire dal cardinale Poma, “che per primo ha guidato la Cei e ha vissuto un periodo di grande cambiamento: lo ricordo con tanta riconoscenza”. Poi il cardinale Poletti, che “è stato il vescovo nei mei primi anni di sacerdozio e che, con grande coraggio, diede alla Comunità di Sant’Egidio la chiesa di Sant’Egidio, dando fiducia a questo gruppo di ragazzi”. Di Poletti, Zuppi ha ricordato inoltre il “coraggio sinodale” di indire il Convegno Carità e giustizia del 1074, “che ha rappresentato per la Chiesa di Roma un grande momento sinodale, di grande coinvolgimento di tutti e di grande responsabilità dei laici”. Citando i cardinali Ruini e Bagnasco, Zuppi ha rivelato: “Li ho chiamati tutti e due poco fa chiedendogli udienza e ringraziandoli per la loro sapienza, la loro storia, ed esprimendo riconoscenza”. Infine, il “grazie” al cardinale Bassetti, “che in questi anni con tanta paternità e amicizia ha guidato la Chiesa italiana, creando tanta fraternità di cui anche io ho beneficiato”. “A Bologna, dopo il Padreterno e qualche volta anche prima – ha concluso il cardinale citando la diocesi di cui è a capo – c’è la Madonna di San Luca. E’ già scesa, domani ci sarà la benedizione nella piazza: non potrò essere presente, ma chiedo alla Madonna di San Luca e a Maria madre della Chiesa di accompagnarmi e di accompagnarci in questo cammino che comincia per me come presidente, ma è un cammino di tutta la Chiesa italiana”. “Oggi, per la prima volta – il riferimento all’Assemblea dei vescovi in corso a Roma – c’erano tanti referenti e tanti laici: è un pezzo di sinodalità che mi incoraggia. Nelle tante sfide che deve affrontare con tanti compagni di viaggio, consapevoli o non consapevoli, la Chiesa farà risplendere l’amore di Dio di cui il mondo ha tanto bisogno”.