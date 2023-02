Vita consacrata: Padova, sabato la celebrazione “diocesana” con la messa presieduta dal vescovo

Oggi, 2 febbraio 2023, festa della Presentazione del Signore, la Chiesa celebra la 27ª Giornata mondiale della vita consacrata. Nel territorio della diocesi di Padova, la vita consacrata, nelle sue diverse espressioni e carismi, è presente in quasi tutte le zone pastorali. La vita consacrata maschile si concentra maggiormente nella città di Padova, anche se non mancano comunità nelle zone periferiche della diocesi per un totale di oltre 300 consacrati. La vita consacrata femminile conta nella nostra Chiesa circa 1.300 presenze distribuite in quasi tutto il territorio diocesano.

La XXVII Giornata mondiale della vita consacrata a livello diocesano verrà celebrata sabato 4 febbraio con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, alle ore 10, in basilica cattedrale a Padova. Saranno presenti i consacrati e le consacrate, gli istituti di vita consacrata, l’ordine francescano secolare, la gioventù francescana e i giovani del Sermig della diocesi. Durante la celebrazione verranno ricordati gli anniversari di consacrazione e saranno rinnovati i voti di povertà, obbedienza e castità.

La celebrazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito della diocesi di Padova e in diretta televisiva su Telepace (canale 76 del digitale terrestre).