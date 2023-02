Giornata per la vita: Brescia, domenica messa in cattedrale con il vicario generale che sabato sarà in visita al reparto Maternità della Poliambulanza

In occasione della 45ª Giornata nazionale per la vita, che quest’anno si celebra sul tema “La morte non è mai una soluzione”, anche quest’anno l’Ufficio per la Famiglia e l’Ufficio per la Salute della diocesi di Brescia propongono una messa per la vita che verrà celebrata nella basilica di Santa Maria delle Grazie alle 16 di domenica 5 febbraio dal vicario generale, mons. Gaetano Fontana. Sono invitati a partecipare in particolare le volontarie dei Centri di aiuto alla vita presenti a Brescia e le mamme che hanno detto “sì” alla vita coi loro bambini.

Il giorno precedente, sabato 4 febbraio, alle 10 mons. Fontana si recherà nel reparto Ostetricia e ginecologia dell’Istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia per portare la benedizione del Signore ai neonati e alle loro mamme.