Giornata per la vita: Perugia, il 5 febbraio incontro online e messa con benedizione delle mamme in attesa

(foto diocesi Perugia-Citta della Pieve)

In occasione della 45ª Giornata nazionale per la vita, sul tema “La morte non è mai una soluzione”, domenica 5 febbraio la diocesi di Perugia-Città della Pieve, attraverso gli Uffici di pastorale familiare e della salute, la Caritas ed il Movimento per la vita, organizza due iniziative. La prima dal titolo “Prendersi cura della vita”, sarà online, sul canale YouTube del settimanale La Voce, dalle ore 16 alle 17, dedicato a una maggiore conoscenza del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” della Caritas diocesana di Perugia. Prenderanno parte all’incontro la presidente del Movimento per la vita dell’Umbria, Assuntina Morresi, i responsabili dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare, i coniugi Roberta e Luca Convito e don Lorenzo Marazzani con il direttore della Caritas don Marco Briziarelli e la responsabile dell’Area sociale Caritas Silvia Bagnarelli. La seconda iniziativa dal titolo “Celebrare la vita”, è in programma per le ore 18,30 nella chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo di Madonna Alta in Perugia, con la messa presieduta dal vicario generale don Simone Sorbaioli, che al termine impartirà una particolare benedizione alle mamme in attesa, affidando tutti i bambini alla protezione di Gesù e della Beata Vergine Maria. Al termine della celebrazione sarà possibile visitare l’esposizione dei disegni che diversi bambini hanno realizzato per l’iniziativa legata all’“Adorazione dei Magi” di Pietro Vannucci (1523-2023), promossa dalla Pastorale familiare nell’anno del V centenario della morte.