Diocesi: Prato, sabato 4 febbraio la cerimonia di consegna del Premio Santo Stefano alle tre aziende vincitrici

(Foto: diocesi di Prato)

Si terrà sabato 4 febbraio la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del “Premio Santo Stefano”, il riconoscimento che la città di Prato conferisce alle realtà del distretto capaci di avere successo nel pieno rispetto delle regole della concorrenza e dei diritti dei lavoratori. A ricevere il premio saranno Azeta Filati, Pinori Filati e Unitech Industries, i cui nomi sono stati annunciati dal vescovo di Prato Giovanni Nerbini, al termine del solenne pontificale celebrato il 26 dicembre in cattedrale nel giorno del patrono.

“Quest’anno abbiamo dovuto individuare i vincitori tra oltre cinquanta aziende segnalate tramite il sito web della diocesi di Prato – dice il segretario del Premio, Gabriele Bresci –, il comitato promotore ha lavorato con impegno e confrontandosi al suo interno per arrivare a una scelta finale. Alla cerimonia in programma sabato saranno presenti molti dipendenti delle imprese vincitrici, è importante sottolinearlo perché vogliamo ricordare che il riconoscimento non viene assegnato ai titolari, ma all’azienda nel suo complesso”.

Gli “Stefanini” quest’anno sono stati realizzati dall’architetto e artista pratese Giuseppe Guanci, che ha creato tre pezzi unici, simili, ma distinti tra loro, utilizzando la sua originale tecnica chiamata “tessoforme”: uno stile particolare che ha come caratteristica principale quella di lavorare sul vuoto della materia. In ogni opera sono riprodotte due mani che mostrano i palmi, realizzate in bagno d’oro, “mani che si mostrano e che contengono, mani che lavorano e che realizzano le cose. È come se il mondo del lavoro, il mondo di Prato, offrisse questo omaggio a Santo Stefano, il suo patrono, al quale è dedicato il Premio”. Sopra le mani sono posizionati i simboli del martirio di Santo Stefano: la pietra bianca in bagno d’argento e la palma in ossido di rame. “Il bianco e il verde richiamano anche i colori della cattedrale di Prato – aggiunge l’artista –, mentre la tecnica di realizzazione, fatta di fili molto sottili che s’intrecciano, una sorta di tessitura tridimensionale, rimanda al carattere generale e al know how di Prato”. Ogni opera è poggiata su una base in plexiglas, sulla quale è apposta una targa con scritta l’edizione del premio e il motto del riconoscimento “Scienza, coscienza e innovazione”.

I premi saranno consegnati dai promotori del Premio Santo Stefano: diocesi, comune, Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, comune di Montemurlo e Camera di commercio di Pistoia e Prato.

La cerimonia di premiazione, curata da Tv Prato e condotta dalla giornalista Giulia Ghizzani, si tiene alle 10,30 nell’auditorium della Camera di commercio. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Tv Prato e sulla pagina Facebook dell’emittente.