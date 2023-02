Papa in R.D. Congo: ai giovani, “la Chiesa intera tifa per voi”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La Chiesa intera, sparsa in tutto il mondo, tifa per voi”. Ad assicurarlo è stato il Papa, incontrando i giovani e i catechisti nello Stadio dei martiri di Kinshasa, nel terzo giorno del viaggio nella Repubblica Democratica del Congo. “Avete anche degli amici che dagli spalti del cielo vi sospingono verso questi traguardi”, ha ricordato Francesco citando il beato Isidoro Bakanja, la beata Marie-Clementine Anuarite, san Kizito e i suoi compagni: “testimoni della fede, martiri che non hanno mai ceduto alla logica della violenza, ma hanno confessato con la vita la forza dell’amore e del perdono”.