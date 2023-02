Giornata per la vita: Jesi, nel fine settimana incontro con il demografo Rosina e messa presieduta da mons. Rocconi

In occasione della 45ª Giornata nazionale per la vita, che quest’anno si celebra sul tema “La morte non è mai una soluzione”, la Chiesa di Jesi promuove due appuntamenti. Nell’ambito del “Festival della vita”, promosso da Commissione per la Pastorale della famiglia e Commissione per la Pastorale della salute, per sabato 4 febbraio è in programma il secondo incontro, dopo quello di metà gennaio con lo psicologo e pedagogista Ezio Aceti. Per parlare de “L’inverno demografico: le sfide per la Chiesa e la società” sarà a Jesi (ore 17 presso il Palazzo dei Convegni) Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e statistica sociale all’Università Cattolica di Milano.

Domenica 5 febbraio, poi, il vescovo Gerardo Rocconi presiederà alle 11.30 la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale Regina della pace a Jesi.