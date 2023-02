Fine vita: Treviso, domani presentazione del libro “Oggi non voglio più morire, voglio vivere!”. L’autore Tagliapietra in dialogo con mons. Paglia

Verrà presentato domani, venerdì 3 febbraio, a Treviso, il libro “Oggi non voglio più morire, voglio vivere! Un medico geriatra accanto ai malati terminali. Esperienze e riflessioni” (Edizioni San Paolo) di Mauro Tagliapietra. Dalle 18, presso il Centro della Famiglia, l’autore, che è un medico geriatra esperto in bioetica, dialogherà con mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, che firma la prefazione, il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, e Benedetta Verrini, editor di Edizioni San Paolo alla quale è affidata la moderazione dell’incontro.

“Attraverso alcune riflessioni teoriche e molti racconti, aneddoti e storie reali, toccanti, vissute a casa con i malati terminali e le loro famiglie, ‘Oggi non voglio più morire, voglio vivere!’ – si legge in una nota – è una testimonianza di come l’accompagnamento palliativo possa essere considerato, per chi si trova in fine vita, la via della dignità. Tra le pagine dense di vita, dolore e speranza del libro di Tagliapietra si raccolgono storie di donne e uomini, di giovani, adulti e anziani, e delle loro famiglie. Si racconta, con delicatezza e profondità, di come stare accanto al malato nell’ultimo tratto della sua esistenza, essere presenti per alleviarne la sofferenza fisica e psichica e per dare ascolto ai suoi bisogni spirituali, accompagnarlo con umanità, sapendo che è l’unica risposta alle tentazioni eutanasiche che una certa cultura contemporanea porta con sé”.

Il volume – di cui don Francesco Pesce, direttore dell’Istituto di cultura e di Pastorale familiare della diocesi di Treviso, ha firmato la postfazione – nasce dalla lunga esperienza, umana e professionale, da medico palliativista dell’autore. L’incontro è organizzato in collaborazione con Ulss 2 Marca Trevigiana, Istituto superiore di scienze religiose “Giovanni Paolo I”, Ufficio diocesano di Pastorale della salute, Libreria Paoline di Treviso ed Edizioni San Paolo.