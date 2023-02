Papa in R.D. Congo: ai giovani, “andare avanti con coraggio, non scoraggiatevi mai”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Andare avanti, con coraggio. Non scoraggiatevi mai!”. È il doppio invito con cui il Papa ha concluso l’incontro con i giovani e i catechisti, nello Stadio dei martiri di Kinshasa. “E quando avete tristezza, sarete scoraggiati, prendete il Vangelo e guarda Gesù: ti darà la forza”, l’altro invito a braccio. “Grazie per il nostro incontro, che il Signore vi benedica!”, ha detto infine il Papa in francese. Poi il canto finale, che ha fatto eco alla danza con cui era cominciato questo primo momento pubblico della terza giornata di Francesco nella Repubblica Democratica del Congo.