Diocesi: Cagliari, un seminario formativo, un contest fotografico e una veglia di preghiera contro la tratta

“Camminare per la dignità” è il tema della IX Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta, che si celebra l’8 febbraio 2023 in tutto il mondo. A Cagliari verrà ricordata, nello stesso giorno, con un seminario formativo dal titolo: Camminare per la dignità: fenomeni migratori complessi ed evoluzione delle forme di sfruttamento” in programma dalle ore 10 alle 13 nella casa delle Figlie della Carità (via dei Falconi n.10). Le suore vincenziane da 20 anni realizzano nell’isola il Progetto Elen Joy per il sostegno e il reinserimento sociale delle vittime della tratta. Lo sfruttamento di uomini e donne anche in Sardegna si è evoluto con il ricorso dei trafficanti alla tecnologia informatica per adescare le vittime sulle reti sociali, diffondendo in internet falsi annunci di lavoro. Il seminario, aperto a tutti, vuole offrire un approfondimento sul fenomeno della tratta e dello sfruttamento lavorativo. Inoltre nella serata di mercoledì 8 febbraio alle 20.00 verrà trasmessa in diretta streaming una veglia di preghiera dalla parrocchia Sacro Cuore di Quartu Sant’Elena presieduta dal missionario vincenziano padre Antonello Piras. In contemporanea partirà l’iniziativa “Accendi una luce contro la tratta” con l’accensione in ogni casa di una luce aggiuntiva, segno di lotta contro la tratta di persone. All’iniziativa è collegato un contest fotografico. La veglia di preghiera sul tema della tratta di esseri umani verrà trasmesso dalle ore 20.00 di mercoledì 8 febbraio all’indirizzo: http://www.facebook.com/fdcsardegna.it