Diocesi: Savona-Noli, il 5 febbraio incontro di meditazione per la pace con otto realtà religiose

Domenica 5 febbraio alle ore 16 al Teatro Nuovo, nella frazione Valleggia, otto realtà religiose presenti sul territorio savonese si uniranno per l’iniziativa di meditazione “Dalla parte della pace. Un coro di voci in preghiera”. La diocesi di Savona-Noli vi prenderà parte tramite l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Saranno presenti rappresentanti delle Chiese evangelica metodista e avventista del settimo giorno, delle comunità ortodossa rumena, ebraica e islamica, dell’Istituto Buddista Italiano “Soka Gakkai” e dell’Unione Induista Italiana.