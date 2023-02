Vita consacrata: Novara, sabato a Borgomanero messa presieduta da mons. Brambilla

In occasione della XXVII Giornata mondiale della vita consacrata, che si celebra il 2 febbraio, sabato il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, presiederà alle 10.30 una celebrazione eucaristica nella chiesa di Maria Ausiliatrice in Borgomanero. Sarà “un’occasione – si legge in una nota – per rendere grazie per il dono di donne e uomini che hanno dedicato la propria vita alla preghiera, all’impegno per i fragili, gli ultimi e per i più piccoli”. Nel corso della celebrazione – trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comitato Passio Novara – verranno ricordati i religiosi impegnati in diocesi scomparsi nell’ultimo anno e festeggiati gli anniversari significativi di consacrazione.