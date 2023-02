In occasione della 45ª Giornata nazionale per la vita, che quest’anno si celebra sul tema “La morte non è mai una soluzione”, l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise, presiederà domenica 5 febbraio una celebrazione eucaristica alle 11 nell’unità pastorale di Thurio, parrocchia di San Nicola Vescovo in località Fabrizio. L’appuntamento è promosso dall’arcidiocesi in collaborazione con il Centro di aiuto alla vita diocesano e il Movimento per la vita.