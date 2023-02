Safer Internet Day: Terre des Hommes, “quasi 8 ragazzi su 10 hanno paura del web e il cyberbullismo è la minaccia più temuta dagli adolescenti”

“Quasi 8 ragazzi su 10 hanno paura del web e il cyberbullismo è la minaccia più temuta dagli adolescenti quando sono online, lo afferma il 23% tra loro, ma sono percepite come minacce anche il furto di identità (18%) e l’alienazione dalla vita reale (18%). Il 55% tra i ragazzi ci dice che i propri genitori non controllano la loro attività online”. È quanto emerge dal sondaggio dell’Osservatorio indifesa 2022-23 realizzato da Terre des Hommes, insieme a OneDay e alla community di ScuolaZoo, a cui hanno preso parte 3.405 i ragazzi e le ragazze di tutta Italia tra i 14 e i 26 anni.

Terre des Hommes, che negli anni ha realizzato campagne di sensibilizzazione per la sicurezza dei minori online, anche a livello internazionale, lo scorso maggio ha presentato una proposta di riforma legislativa per rendere il web un ambiente più protetto. In occasione del Safer Internet Day Terre des Hommes chiede ai ragazzi e alle ragazze di firmare e condividere la petizione lanciata a sostegno di questa proposta di riforma: “Vogliamo fare arrivare chiaramente alle Istituzioni la richiesta di una maggiore attenzione nei confronti del benessere e della sicurezza dei minori, anche quando si parla di internet”, spiegano da Terre des Hommes.

I ragazzi e le ragazze temono la solitudine. Lo afferma il 22% tra i partecipanti al sondaggio e la risposta trova ulteriore conferma nelle domande rivolte agli adolescenti attraverso i profili Instagram di OneDay e ScuolaZoo.

In una sorta di estensione dell’Osservatorio indifesa sui canali social, i ragazzi hanno confermato il forte senso di solitudine che percepiscono, un segnale che l’Osservatorio rileva da tre anni, ovvero dalla pandemia. Su 11.333 risposte, “l’84% degli adolescenti della community ha confermato di sentirsi solo”.

Anche le altre domande sui social confermano il trend dell’indagine: la GenZ vede chiaramente il bullismo come un problema tra i banchi di scuola e, purtroppo, più della metà (il 60%) degli studenti è stata vittima di bullismo almeno una volta nella propria carriera scolastica. Ma solo il 39% si sente preso sul serio dagli adulti (scuola o famiglia) se denuncia”.