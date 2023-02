Vita consacrata: America Latina (Clar), religiosi chiamati a “cercare, rimanere, gustare, insistere, offrire”

Cercare, rimanere, gustare, insistere, offrire. Sono i cinque verbi che i religiosi e le religiose dell’America Latina e Caraibi, riuniti nella Clar, mettono in evidenza come proprietà del proprio impegno, nella Giornata che la Chiesa dedica alla vita consacrata.

“Cercare il nostro Dio con insistenza – è il primo invito -, facendolo nella preghiera, che è il legame che centra il cuore, nella lettura credente e piena di speranza della Parola, nell’immersione gioiosa della nostra vita nei tanti ‘templi’ esistenziali e geografici”. Dio va cercato “negli angoli della nostra storia”.

Il secondo verbo è “rimanere”, sostare “come amici della nostra gente negli angoli dove la buona notizia è urgente, là dove la vita è più vulnerabile, dove i diritti umani sono minacciati, dove la democrazia è più fragile, sistemi corrotti e consumistici si vantano per un potere che rende invisibile il bene comune e annienta la vita”. In terzo luogo, i religiosi e le religiose sono chiamati a “gustare la presenza di Colui che soddisfa davvero i nostri desideri, accogliendolo in mezzo agli incontri quotidiani, nel canto, nella festa e nella tavola comune alla quale ci invita, per renderci uno in Lui. Lasciandoci abbracciare da quella presenza che guida il nostro cammino con la gente e ci invita alla gioia dell’annuncio”.

“Insistere sull’utopia della comunità, nello spirito della sinodalità e degli sforzi per la riforma di ciò che, per autoreferenzialità, è diventato superato” è il quarto invito. Ciò significa “intrecciare reti, cercare con gli altri, abbracciarsi tra culture, dialogare tra congregazioni”, in una prospettiva sempre più missionaria.

Infine, “offrire il nostro servizio quotidiano, come parabola del Regno ed espressione di comunione”, restando, “dentro questa società e dentro questa Chiesa minacciata di divisione, i risoluti custodi della comunione”, in particolare riconoscendo “nel Magistero di Papa Francesco un varco di Vangelo e speranza, attraverso i quali lo Spirito si fa strada nella nostra storia”.