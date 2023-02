Diocesi: Padova, domenica l’annuale Assemblea missionaria con la partecipazione della suora comboniana Paola Moggi

“Raccontare la missione oggi”. Sarà questo il tema al centro dell’annuale Assemblea missionaria diocesana che si svolgerà domenica 5 febbraio, dalle 15 alle 18, presso l’Istituto Don Bosco a Padova. “Un tema – si legge in una nota – che muove i suoi passi dall’esperienza dell’ottobre missionario con lo slogan ‘Vite che parlano’ e s’innesta nell’esperienza ecclesiale e spirituale del Sinodo diocesano in atto”. “Sarà l’occasione – spiegano dalla diocesi – per incontrare gli animatori missionari e quanti sono sensibili alla dimensione missionaria per ritornare a condividere alcuni stimoli importanti e rendere più fecondo e appassionato il servizio offerto nelle comunità cristiane della nostra diocesi”.

Dopo l’accoglienza da parte del direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della missione, don Raffaele Coccato, e del neo vicedirettore, padre Dario Dozio della Società Missioni Africane, e un momento di preghiera è previsto l’intervento di suor Paola Moggi, missionaria comboniana, giornalista e direttrice della rivista Combonifem. “La religiosa – prosegue la nota – tratterà il tema a partire da uno sguardo generale su situazioni che si vivono in varie parti del mondo fino ad aiutare i partecipanti a comprendere come avere uno stile, una modalità nel raccontare l’oggi, le storie di umanità e dei popoli, con attenzione e cuore ‘missionari’”. Spazio poi a comunicazioni, programmazione degli appuntamenti dei prossimi mesi e presentazione delle proposte e dei materiali che accompagneranno il cammino della Quaresima di fraternità.