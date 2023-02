Servizio civile universale: Lega del filo d’oro, al via le iscrizioni per 40 volontari in 10 Regioni. Domande entro il 10 febbraio

Foto Lega del Filo d'oro

La Fondazione Lega del filo d’oro onlus aderisce all’edizione 2023 del servizio civile universale con due nuovi progetti – “Legami speciali” e “Fammi sentire nel mondo” – che hanno l’obiettivo di inserire complessivamente 40 operatori volontari presso i Centri residenziali e i Servizi territoriali di Lesmo (Monza e Brianza), Modena, Osimo (Ancona), Molfetta (Bari) e Termini Imerese (Palermo) e le sedi territoriali di Padova, Pisa, Novara, Roma e Napoli. Per candidarsi basta avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 29 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, un diploma di scuola media superiore e la patente di guida B. C’è tempo fino alle 14 del 10 febbraio per presentare la domanda di partecipazione, che dovrà essere inviata attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) dove, mediante un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Il servizio civile ha una durata pari a 12 mesi con un impegno previsto di 25 ore settimanali e gli operatori volontari percepiranno un assegno mensile di 444,30 euro. Per ricevere maggiori informazioni su come effettuare il servizio civile presso la Lega del filo d’oro è possibile consultare la sezione dedicata sul sito web www.legadelfilodoro.it o contattare direttamente il settore Attività associative e volontariato della Lega del filo d’oro, ai numeri 071 7245302 – 071 7245304 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, all’indirizzo e-mail aav@legadelfilodoro.it.