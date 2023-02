Papa in R.D. Congo: incontro clero, “la formazione non è un optional”, “la gente non ha bisogno di funzionari del sacro o di laureati distaccati dal popolo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La formazione del clero non è un optional. E’ un cammino da portare avanti sempre, per tutta la vita”. Lo ha ribadito il Papa, che incontrando il clero nella cattedrale Notre-Dame du Congo, a Kinshasa, ha esortato a vincere la tentazione della superficialità. “C’è bisogno di preti e religiosi preparati, formati, appassionati al Vangelo”, l’appello di Francesco, secondo il quale “sarebbe presuntuoso pensare di poter vivere la missione a cui Dio ci ha chiamati senza lavorare ogni giorno su noi stessi e senza formarci in modo adeguato, nella vita spirituale come nella preparazione teologica”. “La gente non ha bisogno di funzionari del sacro o di laureati distaccati dal popolo”, ha affermato Francesco: “Siamo tenuti a entrare nel cuore del mistero cristiano, ad approfondirne la dottrina, a studiare e meditare la Parola di Dio; e al tempo stesso a restare aperti alle inquietudini del nostro tempo, alle domande sempre più complesse della nostra epoca, per poter comprendere la vita e le esigenze delle persone, per capire come prenderle per mano e accompagnarle”.