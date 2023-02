Diocesi: Nuoro, sabato posa della pietra di sosta del “Cammino di Bonaria”

È in programma per la mattinata di sabato venerdì 4 febbraio, a Nuoro, la cerimonia della posa della pietra di sosta de “Il Cammino di Bonaria”, il percorso che unisce la Sardegna in dodici tappe da Olbia a Cagliari in onore della Madonna. Alle 8.30 è prevista la benedizione della pietra nella chiesa della Solitudine mentre alle 9.30 nella chiesa N. S. delle Grazie. Seguirà, alle 10 nella chiesa cattedrale, il convegno durante il quale interverranno mons. Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei, Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, Maria Grazia Bandinu, Hospitalera di Lula, Luigi Mura dell’associazione “Il Cammino di Bonaria” e Antonello Menne, presidente dell’associazione “Il Cammino di Bonaria”.