Parlamento Ue: Qatar gate, revoca immunità dei deputati Cozzolino e Tarabella in seguito alle richieste delle autorità belghe

I deputati hanno votato oggi, in plenaria, la revoca dell’immunità di Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, in seguito alle richieste delle autorità belghe in relazione alle indagini sul cosiddetto “Qatar gate”. Entrambe le votazioni sono avvenute per alzata di mano. La procedura, iniziata a gennaio, sarà completata quando la decisione verrà formalmente comunicata ai deputati interessati e alle autorità richiedenti. Un comunicato del Parlamento spiega che “il 16 gennaio, dopo aver ricevuto la richiesta delle autorità competenti in Belgio nell’ambito di un’inchiesta della Procura federale belga, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato l’avvio della procedura. Come previsto dal Regolamento del Parlamento europeo (articolo 6 e articolo 9), le richieste di revoca dell’immunità sono state deferite alla commissione giuridica, che ha adottato le sue raccomandazioni martedì 31 gennaio. La proposta di risoluzione della relatrice Manon Aubry raccomandava la revoca dell’immunità dei deputati Cozzolino e Tarabella, in modo da consentire lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità belghe”.

Inoltre, il Parlamento ha votato sull’immunità di altri tre deputati, non correlati ai casi sopracitati. I deputati hanno deciso di non revocare l’immunità di Nadine Morano in seguito a una richiesta delle autorità francesi relativa a un caso di presunta diffamazione. Hanno anche deciso di accogliere la richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Helmut Geuking nel quadro di un procedimento civile in Germania. Infine, i deputati hanno deciso di revocare l’immunità di Nicolas Bay in seguito a una richiesta delle autorità francesi relativa a un’indagine preliminare su accuse penali.