Giornata per la vita: mons. Spinillo (Aversa), “essere prossimi gli uni agli altri dà speranza”

(Foto: diocesi di Aversa)

Domenica 5 febbraio la Chiesa celebra la 45ª Giornata mondiale per la vita: un appuntamento che la diocesi di Aversa vive tradizionalmente organizzando una serie di occasioni di meditazione e approfondimento. “Mi piace augurare a tutti di poter vivere questa giornata contemplando con gioia e consapevolezza il dono della vita che abbiamo ricevuto”, afferma il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo. Un dono, evidenzia il presule nel suo messaggio, che ci chiama “a dialogare con l’autore del dono, quindi con la grandezza di Dio creatore, e con tutte le altre creature. Certo, siamo consapevoli della fatica che pensa sul nostro cammino e che, a volte, ci fa sentire come chiusi in noi stessi”. Ricordando il tema che il Consiglio episcopale permanente della Cei ha scelto per il messaggio di questa giornata: “La morte non è la soluzione”, mons. Spinillo osserva: “Il dramma di questa nostra epoca risiede forse nel pensare che con la morte si risolvano le situazioni difficili della vita, mentre ciò che davvero può aiutare l’umanità a camminare e a crescere è la nostra vicinanza. Essere prossimi gli uni agli altri dà speranza, accompagna e accoglie la vita, cogliendo in ogni sua diversità la ricchezza più grande con la quale siamo chiamati a condividere il bene”.

Il programma stilato dalla diocesi di Aversa si apre domenica 5 febbraio con la Carovana della pace, organizzata dall’Azione cattolica, mentre nelle parrocchie ci sarà la celebrazione eucaristica domenicale con la preghiera di ringraziamento e di affidamento per la vita. Martedì 7 febbraio nel Seminario vescovile, don Filippo Centrella, direttore dell’Ufficio catechistico della diocesi di Nola, incontrerà il clero al mattino e i catechisti nel pomeriggio. Giovedì 9, sempre nelle comunità parrocchiali della diocesi, sarà organizzata l’adorazione eucaristica per il dono della vita e della vita consacrata. Sabato 11 febbraio la chiesa cattedrale ospiterà la celebrazione eucaristica in occasione della XXXI Giornata del malato. La tappa conclusiva dell’attenzione dedicata al tema della vita si terrà sabato 11 marzo al Seminario vescovile, con il convegno organizzato dall’ Amci (Associazione medici cattolici italiani) Aversa e incentrato su “Intelligenza artificiale e medicina: un nuovo umanesimo?”.