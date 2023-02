Diocesi: Gaeta, domani i gruppi adulti di Ac di Formia promuovono un incontro sulla testimonianza delle madri costituenti

Domani, venerdì 3 febbraio, alle ore 18.30, a Formia presso il Piccolo Teatro Iqbal Masih (via Vitruvio 342), si terrà il terzo appuntamento dell’itinerario culturale annuale, promosso e organizzato dai gruppi adulti di Azione cattolica delle parrocchie di Formia (diocesi di Gaeta), in collaborazione con le librerie della città, dal titolo “Dare voce”, che prevede l’intervista e il confronto con Anna Finocchiaro, politica e magistrata, presidente della Fondazione Italiadecide, e con Fiorenza Taricone, già rettrice vicaria dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale.

Gli organizzatori si propongono di “dare voce” alla testimonianza delle madri costituenti, che tra il giugno 1946 e il gennaio 1948 hanno contribuito all’elaborazione della Costituzione italiana: “Era la prima volta che le donne, in Italia, avevano il diritto di esercitare il voto politico e di essere elette – spiegano i promotori dell’incontro -. Sono passati più di settant’anni, ma le madri costituenti, ventuno donne che provengono da storie politiche e culturali diverse, oggi hanno ancora tanto da dire, perché non tutti gli ideali per i quali si sono battute sono ancora pienamente realizzati”.

L’intervista, a cura del presidente dell’Azione Cattolica della parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Formia, Alessandro Lanfranghi, condivide “provocazioni per l’oggi, alla luce di queste testimonianze, proponendo alle due autorevoli ospiti riflessioni e quesiti degli organizzatori, che intendono ‘dare voce’ a questioni di attualità, come l’impegno delle donne in politica e la tutela delle donne vittime di violenza, per cercare insieme risposte più condivise, facendo scelte concrete nel territorio”.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Per informazioni rivolgersi ai responsabili di Azione cattolica delle parrocchie di Formia oppure alle librerie di Formia “Fuori Quadro”, “Il sacro”, “Libri e libri” e “Tuttilibri Mondadori”.