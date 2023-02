Diocesi: Nola, il 4 febbraio al via Scuola sociopolitica e imprenditoriale con l’economista Becchetti. Si parla di economia, felicità e comunità energetiche”

(foto diocesi Nola)

È in programma per il 4 febbraio, alle ore 16 nella Biblioteca diocesana San Paolino del Seminario vescovile di Nola, l’incontro “Economia e felicità. Lo sviluppo di comunità energetiche” con l’economista Leonardo Becchetti, docente di Economia politica presso l’Università Tor Vergata di Roma. Un appuntamento che segna l’inizio della nona edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale della diocesi di Nola, e si inserisce nel cammino sinodale diocesano che interessa anche i sindaci del territorio attraverso dei forum dal titolo “Cantieri di Speranza. Ridare senso alle nostre scelte. Ridare vita alla partecipazione”. La lezione inaugurale è aperta a tutti, mentre le successive tappe del percorso sono riservate agli iscritti e si svolgeranno sempre dalle ore 19 alle ore 20,30. Le macro-aree tematiche affrontate dalla scuola saranno politica ed economia, cultura ed educazione e tecnologia e sostenibilità. La prima tappa è prevista per il 16 febbraio nell’aula consiliare del comune di Visciano, con un incontro sul tema “La partecipazione delle donne all’armonia della città”. Seguirà quella del 23 marzo nella sala consiliare del comune di Pomigliano D’Arco con “Corresponsabilità per le povertà. Non solo assistenza ma sistema di servizi generativi”, mentre il 20 aprile nella sala consiliare del comune di Comiziano sarà la volta di “L’accesso ai fondi Europei: come partecipare?”. Il 19 maggio nella sala consiliare del comune di Baiano la “Tecnologia e sostenibilità: quali sfide possibili per le Piccole medie imprese?”, conclude il programma l’8 giugno nella sala consiliare del comune di Terzigno, la tappa dal tema “Partecipare al servizio del bene comune. Tra sogno e realtà”. L’itinerario di formazione sociopolitica e imprenditoriale è promosso dagli uffici di Pastorale per la carità e la giustizia, per il laicato e l’evangelizzazione, dalla Biblioteca diocesana San Paolino, dall’Azione cattolica della diocesi di Nola e dal Progetto Policoro. È possibile iscriversi fino al 13 febbraio, tutte le informazioni saranno disponibili sul sito della diocesi di Nola. “L’impegno della Scuola è quello di continuare a promuovere la formazione delle coscienze perché ognuno di noi possa essere cittadino responsabile delle proprie scelte, dal voto alla tutela del creato, e allo stesso tempo far crescere la consapevolezza che il bene comune è questione di comunità e non di individui: e una comunità è fatta di cittadini che lavorano per il bene di tutti, in particolare di quanti vivono ai margini”. Sono queste le parole di Giuseppina Orefice, responsabile della Scuola: il nostro obiettivo “è anche quello di provare a costruire il futuro mettendo al centro della formazione le possibilità che derivano dall’essere inseriti nella grande casa europea e in una viva e creativa tradizione d’impresa”.