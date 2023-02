Papa in R.D. Congo: ai giovani, “se qualcuno ti allungherà una busta, non cadere nella trappola, non lasciarti inghiottire dalla palude del male”

(Foto Vatican Media/SIR)

Incontrando i giovani e i catechisti, nello Stadio dei martiri di Kinshasa, il Papa ha dedicato la parte centrale del suo discorso a questo “cancro” così duro da sconfiggere, non solo nella Repubblica Democratica del Congo. “Mi viene in mente la testimonianza di un giovane come voi, Floribert Bwana Chui”, ha raccontato Francesco: “quindici anni fa, a soli ventisei anni, venne ucciso a Goma per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati, che avrebbero danneggiato la salute della gente. Poteva lasciare andare, non lo avrebbero scoperto e ci avrebbe pure guadagnato. Ma, in quanto cristiano, pregò, pensò agli altri e scelse di essere onesto, dicendo no alla sporcizia della corruzione. “Se qualcuno ti allungherà una busta, ti prometterà favori e ricchezze, non cadere nella trappola, non farti ingannare, non lasciarti inghiottire dalla palude del male. Non lasciarti vincere dal male, vinci il male con il bene”.